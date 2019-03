Avanza en Congreso amnistía para deudores que pongan al día sus deudas

La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de Habeas Data que busca implementar una especie de borrón y cuenta nueva para aquellos deudores que se pongan al día en sus obligaciones financieras.

El senador Luis Fernando Velasco, explicó que por una única vez se hará un amnistía para que en los seis primeros meses de vigencia de la ley se pongan al día en sus pagos.

“Cambia el término de permanencia de los reportes negativos en el historial crediticio de datacrédito, Sifin y otras bases de datos. Ya no serán maximo cuatro años si no dos, ya no será el doble de la mora si no el mismo tiempo”.

Agregó que “en otras palabras se está bajando a la mitad el reporte que tanto afecta a los colombianos. Se crea una amnistia para quienes se pongan al día y se les borre su historial negativo”.

Velasco contó además que que se acabará el reporte por pequeñas deudas que se pueden presentar por olvidos. “Esto es para quienes necesitan acceder al crédito, todos los reportes por menos de un 20% de un salario mínimo mensual no se podrán reportar antes de dos notificaciones mínimo”.

A su turno el senador David Barguil entregó otros detalles de la iniciativa que beneficiarán a los colombianos:

- La calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora, su calificación disminuye y aunque pague, esta calificación no sube.

- Si después de 5 años de haber entrado en mora no se han iniciado acciones de cobro judicial, el reporte negativo caducará.

- Se eliminará el reporte a quienes sean víctimas de suplantación personal.

- .Los ciudadanos podrán consultar de forma gratuita su información financiera y crediticia en cualquier momento, sin que esto afecte su calificación.

Ahora el proyecto pasará a su tercer debate en la Cámara de Representantes.