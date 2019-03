Preguntas que hará la oposición al Gobierno para conocer su política de paz /

La oposición asegura que el presidente Iván Duque no tiene política alguna en materia de paz y por esa razón se citó a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado por parte de los senadores Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino.

Justamente Sanguino explicó por qué, para ellos, está demostrado que este Gobierno no tiene política alguna en esta materia. “Vamos a demostrar que no existe una política de paz y que por el contrario hay una decisión de desconocer e incumplir los acuerdos de paz e ignorar el conflicto armado que ha existido en Colombia lo que hace que las víctimas no conozcan toda la verdad”.

Caracol Radio conoció los cuestionarios que se hicieron a varios funcionarios del Gobierno para adelantar este control político.

Al canciller Carlos Holmes Trujillo se le preguntará:

1. De la visita realizada por usted al Secretario General Antonio Guterres, ¿Cuáles fueron las gestiones realizadas ante el organismo, cuáles las peticiones realizó usted y cuáles fueron las respuestas?

2. Sírvase enviar a la Comisión Segunda soportes relacionados con las anteriores preguntas.

3. ¿Cuáles fueron las gestiones realizadas ante la Corte Penal Internacional , cuáles peticiones hizo y cuáles las respuestas?

4. De la visita a las Naciones Unidas ¿Cuáles fueron las gestiones realizadas ante el Consejo de Seguridad, cuáles peticiones hizo y cuáles fueron las respuestas?

Al ministro de agricultura Andrés Valencia se le preguntará:

1. Indique los programas y políticas que el Pacto por el Emprendimiento, formalización y productividad, contempla para garantizar la igualdad material del campesinado.

2. Indique cuáles son los mecanismos para cumplir con los propósitos consignados en el acuerdo sobre Reforma Rural Integral.

3. Indique de manera taxativa los programas, estrategias, acciones y metas para superar la pobreza de los campesinos.

Al ministro de defensa Guillermo Botero se le preguntará:

1. Sírvase informar cuál es el plan que su despacho ha implementado para concretar las condiciones de seguridad en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.

2. Precise cuáles son las estrategias y acciones de coordinación de su despacho para concretar el compromiso para luchar contra el crimen organizado.

3. Sírvase indicar cuántos Centros Estratégicos Operacionales Integrales contra el narcotráfico se han creado hasta la fecha.

4. Cuántos hombres ha dispuesto su despacho para el desarrollo de acciones de erradicación en los años 2018 y 2019.

A la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez se le preguntará:

1. ¿En qué consiste la política de paz del actual Gobierno?

2. Cuál es la política del Gobierno para financiar la implementación del acuerdo final que se firmó el 24 de noviembre de 2016?

3. ¿Qué decisiones ha adoptado el Gobierno para darle cumplimiento al artículo 3 del acto legislativo 01 de 2016?.

4. ¿Qué acciones se han adelantando, a la fecha, relacionadas con el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección?

Finalmente hay dos largos cuestionarios para el Alto Comisionado de Paz Miguel Ceballos y el Alto Consejero para el Posconflicto Emilio Archila en donde se les pregunta sobre los recursos para la implementación dela cuerdo, las condiciones de seguridad en varios territorios del país, la protección de líderes sociales y cómo están adelantando labores en sus cargos con referencia a temas de paz.