Transportadores en vía Cambao – Manizales dicen que recorrido da pérdidas

Caracol Radio le sigue la pista a las vías del país que continúan sin construirse. En #QUETERMINENLASCARRETERAS estamos recorriendo lo que debería ser un corredor 4G de 256 kilómetros, pero que sólo ofrece rocas y huecos enormes que acaban con cualquier vehículo.

Es lo que le sucede a León De Jesús Rengifo. Sólo dos o tres pasajeros hacen la ruta entre Líbano, Tolima y Manizales por 35.000 pesos, por lo que debe recoger en el trayecto unos pocos que pagan escasos 5.000.

A la baja demanda de viajeros se suma el estado de la vía, que no perdona alguna avería para su autobús cada vez que pasa por la zona del Nevado del Ruíz.

"Algunos apenas estamos pagando el bus y otros ya lo cancelaron, pero debemos asumir de nuestro bolsillo cualquier daño que se presente".

El gobierno prometió aquí una vía de primer nivel pero hasta ahora no ha hecho nada. Le pedimos de manera urgente que si no la van a pavimentar, al menos le echen unas pocas volquetadas de recebo porque mejorarla se convirtió en algo esencial.”

También nos encontramos a Gilberto Zambrano Moreno, quien viene desde el Líbano con apenas media docena de viajeros y se lamenta del estado terrible de la carretera, que se convierte en una garantía de acabar en poco tiempo con cualquier automotor que circule de manera habitual por la zona.

“El carro estaba perfecto, pero apenas empecé a circular por esta trocha se me rompió una hoja del bus. Todavía puedo moverme aunque con mucho cuidado, eso sí, cuando llegue a Manizales debo irme de inmediato para el taller. En pasajes esta mañana he recogido escasos 90.000 pesos y ese daño con mano de obra me puede salir por $180.000. Sé que hubo un aspirante a la presidencia que prometió que la vía estaría pavimentada y sería una maravilla, pero eso es pura mentira.Ojalá que ustedes como medio de comunicación logren que se dé a conocer esta realidad. Les agradezco que estén haciendo este recorrido.”

Vamos ahora desde el Alto de Ventanas al municipio de Murillo a escasos 24,7 kilómetros, pero que pueden significar más de 2 horas de desplazamiento y pone a prueba la pericia de los conductores para evitar caer en uno de los inmensos huecos de la carretera, que se pueden convertir en una trampa mortal.