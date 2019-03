"Jamás he negado mi fugaz experiencia en la oficina del doctor Granados"

Mediante un comunicado la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, se refirió a la columna del periodista Daniel Coronell en la que indica que no informó sobre su experiencia laboral en la oficina del abogado Jaime Granados, quien es el defensor del expresidente Álvaro Uribe en el caso de falsos testigos.

La magistrada asegura que nunca negó los meses que laboró con él y que sus compañeros de Sala de Instrucción, tuvieron conocimiento.

“Jamás he negado, ni pública ni privadamente, mi fugaz experiencia de tres meses en la oficina de abogados del doctor Jaime Granados Peña. De hecho el día 16 de enero de 2019, en la Sala Especial de Instrucción quedó constancia de esta información en el acta No. 011: “La doctora Cristina Lombana Velázquez, informó a la Sala la relación que tuvo hace más de veinte años con el abogado Jaime Granados Peña””, indicó.

Reiteró que no existe registro en la oficina del abogado y por ello no lo incluyó en la hoja de vida, y que desde 1997 cuando trabajó durante tres meses, no volvió a tener contacto de ningún tipo.

“(…) No volví a tener contacto personal ni profesional con el doctor granados, hasta verlo hace pocas semanas como apoderado en una de las diligencias programadas por el despacho a mi cargo; situación que no constituye causal legal de impedimento alguno para apartarme del conocimiento de los procesos judiciales en los que el doctor Granados actúa como abogado”, señaló.

Termina su pronunciamiento diciendo que todas las partes tienen las herramientas jurídicas para tramitar sus inquietudes al respecto, si lo consideran necesario.