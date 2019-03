En Venezuela sigue el apagón y no habrá clases ni actividades laborales /

Un nuevo apagón masivo se produjo en Venezuela este lunes, afectando al menos a 22 estados del país según los reportes de diferentes medios de comunicación y de los habitantes del país.

En respuesta a las fallas eléctricas, el gobierno decidió suspender durante este martes las jornadas educativas y laborales mientras buscan soluciones. Según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se trató de un nuevo “ataque” contra el sistema eléctrico, específicamente en la central hidroeléctrica El Guri.

Los cortes de energía comenzaron sobre las 7 de la noche, hora local, aunque algunas localidades denunciaron no tener luz desde horas de la tarde. En Caracas y otras regiones el servicio fue restablecido en la madrugada aproximadamente por 40 minutos, pero el servicio volvió a fallar.

Las autoridades todavía no han entregado una respuesta oficial sobre los tiempos de reparación y afirmaron que el supuesto ataque "generó una caída de la transmisión de las líneas muy importante".

Esto llega dos semanas después del apagón masivo que se extendió por cinco días en todo el territorio venezolano, que llevó a la escasez de servicios como agua y gas y que provocó al menos 26 muerte en los hospitales en donde no había capacidades para llevar a cabo tratamientos esenciales.

La ciudadanía en Caracas, consultada por Caracol Radio, se mostró preocupada por estas fallas. Algunos habitantes cuestionan el alcance de las mismas y esperan que se tarden menos tiempo en solucionarlas, expresando que no pueden hacer transacciones electrónicas o comprar productos básicos.

Por su parte la oposición y el presidente interino, Juan Guaidó, responsabilizaron a Nicolás Maduro y a la falta de mantenimiento de las fallas en el sistema eléctrico. Afirman además que hay una mala gestión de los millonarios recursos destinados para el sector energético.