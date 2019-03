Diego Dorado se mantiene como subdirector regional del DNP

Hasta el día de hoy se mantiene en su cargo el Subdirector Regional Territorial, Diego Dorado, quien presentó su carta de renuncia desde el pasado 18 de marzo como lo informó en su momento Caracol Radio.

Dorado está a la espera que la presidencia expida una decreto aceptando su dimisión y designado su reemplazo en dicho cargo en el Departamento de Planeación Nacional.

Una de las razones que se conoce de la renuncia de Dorado tiene que ver con las dificultades que se vienen presentando en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República.

Sin embargo, han circulado otras versiones que apuntarían a un presunto acoso de carácter laboral situación que hasta el día de hoy no se ha podido comprobar.

“Los hechos hablan por mí. 26 años sirviéndole al país. Logros reconocidos gracias al trabajo en equipo. Agradecimiento y aprecio a los equipos que he liderado. Que sean ellos los que me juzguen, que son los que me conocen”, manifestó Dorado en su cuenta de Twitter.

“Al marginarme de mi cargo quiero aclarar y demostrar ejerciendo mis derechos y mi legítima defensa que tales afirmaciones realizadas mediante un anónimo carecen de fundamento legal, pues a la fecha sin pruebas es absurdo asumir una responsabilidad del algo que nunca sucedió”.

“Un anónimo es eso. Una acusación sin dueño. Si han de acusar que sea con pruebas. El país requiere honestidad para poder avanzar”

“Rumores giran alrededor de mi integridad como persona y profesional. Infundados. En estos meses en el gobierno he tenido que revisar contratos, liquidar y reajustar algunos. Esto obviamente ha incomodado a algunos”.

Frente a una investigación que realizó el Banco Mundial por un supuesto acoso laboral, el saliente subdirector regional territorial manifestó “Como contexto:contraté a una consultora que vivía en Canadá, mientras yo vivía en Washington, para un contrato en Catar. La consultora no tomó a bien que decidiera no renovarle el contrato, por lo que interpuso su queja ante el comité de Ética del Banco”.

Finalmente, aseguró que el “Comité de Ética del Banco Mundial después de investigar concluyó: no hay evidencia para concluir que hubiese detenido pagos y no renovado el contrato de la consultora a cambio de favores personales y que era poco probable que hubiese acoso de mi parte”.