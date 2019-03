Apple News+, un nuevo servicio de noticias

"Todas estas revistas pasan a estar disponibles en el nuevo servicio que hemos llamado Apple News+", indicó el consejero delegado de la firma con sede en Cupertino (California, EE.UU.) durante la presentación del nuevo producto, basado en un sistema de suscripción.

News+ permitirá a los usuarios acceder a artículos de 300 revistas distintas, entre ellas National Geographic, Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune, TechCrunch y New York Magazine.

Además de las revistas, los suscriptores también podrán acceder a artículos de pago de dos grandes periódicos de EE.UU. como son el Wall Street Journal y el Los Angeles Times, pero no a los de The New York Times y The Washington Post.

Uno de los elementos que más destacaron los responsables de la compañía de la manzana mordida fue el "respeto" del nuevo servicio a la privacidad de los internautas, y garantizaron que la empresa "no sabe lo que leéis ni permite a los anunciantes hacer un seguimiento de vuestros hábitos".

Estas palabras fueron una referencia velada a Facebook y Google, dos de sus principales competidores y quienes han sido criticados duramente en los últimos meses por su gestión de los datos que obtienen de los usuarios.

Lea también: Apple anuncia un servicio de contenidos originales en "streaming", Apple TV.

Para poder recomendar artículos adaptados al gusto de cada lector sin compilar ni compartir con terceros información personal o de hábitos lectores, Apple explicó que las recomendaciones se llevan a cabo mediante un sistema integrado en el propio dispositivo desde el que se accede al servicio.

Apple News+ está disponible a partir de este mismo lunes en inglés y francés en EE.UU. y Canadá por 9,99 dólares al mes (el primer mes de suscripción es gratuito), llegará a los mercados europeos y australiano a lo largo de este año y una sola suscripción puede ser usada por varios miembros de una misma familia.