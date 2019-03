Piedad Córdoba: “José Obdulio Gaviria no es mi amigo”

Al consultar a José Obdulio Gaviria por la mención que le hace el exmandatario Juan Manuel Santos en su libro La Batalla por la Paz, en la que dice que este le pidió interceptar las comunicaciones de Piedad Córdoba, Gaviria lo negó y aseguró que Piedad era su amiga.

“José Obdulio Gaviria no llamaba a absolutamente a nadie en el Gobierno para dar ni órdenes, ni insinuaciones, y menos en relación con una amiga personal, como lo es Piedad Córdoba”, dijo el senador.

Caracol Radio buscó a Piedad Córdoba, quien negó cualquier amistad con José Obdulio Gaviria.

“Pues amigo, no. Yo lo conozco hace mucho tiempo, pero si usted me pregunta hace cuanto que no lo veo, yo creo que hace más de 10 años”.

Además, Córdoba aseguró que lo dicho por el expresidente Juan Manuel Santos en su libro debe ser cierto, porque ella vivió toda una persecución que incluyó interceptaciones a todas sus comunicaciones.

“No solamente la interceptación de los teléfonos, sino fue toda una narrativa la que se creó alrededor mío, utilizando mi nombre, buscando la manera precisamente de acabarme políticamente y que al país le quedara claro, que fue el objetivo de ellos, de que yo era prácticamente una delincuente”.

Piedad Córdoba sostiene que el precio que ella pagó por ayudar a la Paz de Colombia fue muy alto pero que esta publicación del expresidente Santos sustenta una vez más toda la campaña de desprestigio que ella sufrió por ayudar con las liberaciones de secuestrados.