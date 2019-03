Libro de Santos sobre la paz 'levanta espina' en algunos sectores

Como era de esperarse, la revelación de los primeros detalles del libro "La batalla por la paz", que el martes presentará el ex presidente Juan Manuel Santos en España, ya genera reacciones y polémica.

“Libro del expresidente Santos será de lectura obligatoria”. Cristo

Para Juan Fernando Cristo, este libro es de "obligatoria lectura para miles de Colombianos, tanto para los que creemos que ese fue el camino adecuado para el país, como para aquellos que se opusieron en estos años al acuerdo de paz con las Farc”.

Asegura que muchos de los secretos allí contados él ya los conocía, pero que sea el exmandatario que los cuente es ponerle la cara al país y que conozcan la verdad de cómo fue el camino para lograr los acuerdos de paz con las Farc.

“De alguna manera quienes acompañaron al presidente Santos durante ese proceso ya los conocíamos, pero contadas ya en un libro, confirmadas esas versiones, será un libro que sin duda alguna será objeto de controversia, de discusiones y de debate en las próximas semanas en Colombia”.

Para Cristo este libro generará controversia pero las 616 páginas llegan en un momento clave para Colombia.“Eso está bien y más en esta coyuntura en la que está viviendo el país en la que insisten algunos sectores hacer trizas el acuerdo de paz que ha traído tranquilidad a muchas zonas del país”.

Espera que este texto sirva para reconciliar a Colombia y desvirtuar lo que los llamados enemigos de la paz han dicho de este camino hacia la paz estable y duradera.

José Obdulio Gaviria dice que el libro de Santos es un compendio de mentiras

Uno de los mencionados por el ex presidente Santos es el senador José Obdulio Gaviria. En el libro, Santos menciona que Gaviria le pidió interceptar las comunicaciones de Piedad Córdoba.

“Un día, José Obdulio me llamó por la línea directa de Presidencia -el llamado falcon- y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes, y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas [escuchas ilegales] que luego saldrían a la luz”.

Ante eso, José Obdulio negó tajantemente que hubiera hecho una petición de esas porque Piedad Córdoba era su amiga.“Absolutamente, no tiene la menor posibilidad de que una persona a quien por lo menos le reconocen no ser bruto, como a mí, hiciese semejante tontería y menos en relación con una amiga personal como lo es y lo era Piedad Córdoba.

Asegura que todo el libro del expresidente Juan Manuel Santos es un compendio de mentiras: “Es una total y absoluta mentira, es falaz como lo es él, como es su personalidad”.

Pero al preguntarle si lo leerá, aseguró que como buen lector lee de todo: “De pronto sea potable y lo lea, pero en principio ya le quiero dar un diagnóstico: es una reunión de falacias”.

Dice que, por el contrario, Juan Manuel Santos era el que lo llamaba a pedirle asesoría en varios temas y que en ese momento no dudó en dárselos.