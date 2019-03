Las inconformidades por artículos del Plan Nacional de Desarrollo

El senador del partido liberal, Mario Castaño, expresó sus dudas sobre los súper poderes camuflados que se le estarían asignando a la Superintendencia de Servicios Públicos.

"La superintendencia de servicios públicos abarcaría toda la cadena de valor de las redes de servicios públicos. También estamos con muchas dudas sobre Electricaribe Y de que se quiera plantear implicaría un retroceso para la economía", señaló Castaño.

El Representante del partido verde, Mauricio toro, manifestó que el articulado no garantiza superar los retos que tienen los colombianos. “Está completamente desprendido de los mismos diagnósticos de las bases, no solucionan los problemas de fondo que tiene el país, es un articulado que no va a responder a los retos que tienen los colombianos”, afirmó.

Sin embargo, el Representante del partido Centro Democrático, Edward Rodríguez recalcó que el Plan Nacional de Desarrollo es un avance para la ilegalidad uno de los pilares del gobierno.

"Yo creo que esto es el derrotero para poder vencer la pobreza pero también tiene grandes retos dentro de la legalidad que es una de las políticas claves del presidente Iván Duque", puntualizó el congresista.

Tras la aprobación en primer debate del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas, pasará alrededor de una semana para que la ponencia se presente a las plenarias de Senado y Cámara para su segundo debate.