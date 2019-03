Érase una vez euforia con Lenny Kravitz

Este artesano de la composición, le brindó a los asistentes uno de los mejores recorridos por la historia musical, comenzando con una de sus canciones cumbre y ganadora de Grammy ‘Fly Away’ el inicio del viaje intergaláctico y psicodélico que solo Lenny Kravitz puede crear, seguido de éxitos como ‘Dig in‘ la icónica ‘American Woman‘ y ‘Get up, stand up‘.

Lenny y toda la excepcional banda que lo acompañaba logró conectar con su público, a tal punto de que su nombre fuera escuchado en un solo cántico por parte de los bogotanos en varias ocasiones del show. Pero la fotografía que no lograra desvanecerse de nuestra memoria será el momento en que Lenny, con amor excepcional toma la bandera de Colombia, la alza como signo de victoria al poder estar en este país y finalmente envolverse en ella. Hacer parte de ella y de nosotros.

Este creador del mezclas excepcionales entre el rock, funk, soul, pop y reggae hizo vibrar y reventar el Movistar Arena, con la batería de ‘Low‘ las guitarras de ‘It Ain’t Over ‘Til It’s Over ‘ y la interpretación de cada una de las canciones que lo conectaban con sus raíces como músico. La pureza del amor se hizo presente en el escenario con canciones como ‘Can’t Get You Off My Mind’, ‘Believe’ o ‘I belong to you’.

Logro seducirnos con temas de su historia, dedicando a los fans ‘Always on the Run’ y ‘Where Are We Runnin?’ marcando el fin de la noche con ‘The Chamber’ y ‘Again’ cerrando después de un tiempo de expectativa con lo que fue en su momento el éxito de Lenny Kravitz hasta hoy en día ‘Are You Gonna Go My Way’ terminó con lo que fue el inicio de su exitosa carrera musical, y lo que nos permitiría tenerlo en Colombia.