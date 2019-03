Cambio Radical denuncia irregularidades en operación del Doña Juana

El actual contrato con la Sociedad de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP – CGR Doña Juana S.A. ESP por $229.742.099.647 para operar el relleno, tiene una duración de 11 años o hasta el cumplimiento de la cota de llenado autorizada por la licencia ambiental, cuenta con más de 100 obligaciones que, en su mayoría y de manera reiterada, desde el inicio de la concesión, se han incumplido según el concejal Yefer Vega de Cambio Radical.

Según el cabildante en el caso de las vías el mal estado y la falta de mantenimiento, son los principales problemas. Respecto a la maquinaria no se cuenta con una dotación mínima y permanente. “Recordemos que en los diferentes eventos que se han presentado en el relleno por la falta de la maquinaria para la operación, el distrito ha tenido que salir a solucionar la falta de esta por cuenta y riesgo del erario público”.

A la fecha, el sistema de tratamiento de lixiviados no ha cumplido con la norma de vertimientos, por lo tanto, no ha podido obtenerse el permiso correspondiente ante la autoridad ambiental, tampoco se sabe qué pasó $4.100.000.000 destinados a la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados.

Frente al aprovechamiento del 20% de los residuos sólidos que ingresan al RSDJ, aunque el contrato establece que este aprovechamiento se debe realizar en el tiempo de ejecución del contrato, es evidente que con el tiempo que le resta al contrato, el operador tampoco podrá cumplir con esta obligación.

Con relación con el manejo de vectores, olores y roedores, es constante su proliferación entre los habitantes de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Pasquilla y ya están afectando a la población más alejada del relleno.

“La UAESP conformó un grupo denominado de predios, que no se encuentra dentro de la estructura de la entidad y que se ha soportado en contratos por prestación de servicios, que dicho sea de paso han sido cuestionados desde que llegó esta administración y sobre los cuales no se ven resultados de ninguna clase, y menos ahora que se ha anunciado por la administración que no se extenderá el área del RSDJ”, asegura el concejal.

Finalmente, en cuanto a la instalación de los contenedores, la falta de planeación para su ubicación ha generado invasión de los andenes, de las vías vehiculares, mal uso por parte de algunos ciudadanos, se han venido convirtiendo en puntos críticos por la disposición inadecuada de las basuras, generando olores, vectores y roedores.

“Estas denuncias tienen la finalidad de reiterar a los organismos de control, a la ciudadanía y a mis compañeros cabildantes, que el tema del RSDJ es un enorme y gigantesco problema para nuestra ciudad y es la evidencia de malas administraciones, de desacertadas decisiones, que ponen en riesgo no solo el erario público, sino a una población que se expone a riegos ambientales, sociales y de salubridad”, concluyó el cabildante.