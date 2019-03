Demi Lovato consigue su segundo grado en Jiu Jitsu brasilero

Después de haber pasado por problemas de alcoholismo y lanzar su canción “Sober” frente al tema, Demi Lovato se ha dedicado a cuidar su estado de salud.

Una de las maneras con las que lo ha intentado ha sido el Jiu Jitsu brasilero, en el cual ya ha logrado llegar al segundo grado con su cinturón azul.

La artista compartió en Instagram su logro mediante un emotivo mensaje: “esto significa el mundo para mí y no podría estar más feliz. El Jiu Jitsu brasilero es mi pasión y no puedo esperar para aprender más y más. Gracias Chris Light por enseñarme tanto. No puedo creer cuán lejos he legado desde que trabajamos juntos. Eres una leyenda”.

Cabe aclarar que el cinturón azul es el segundo de siete niveles en el proceso de cualquier aprendiz.