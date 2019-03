¿Por qué Jack Gleeson dejó la actuación?

Con la temporada 8 de 'Game of Thrones' acercándose, la serie ha generado mucha expectativa a sus aficionados y en redes sociales. Por esta razón, recordaron al malévolo Rey Joffrey y se preguntaron ¿Qué será de él?

Desde el año 2009 Jack Gleeson protagoniza uno de los papeles más odiados en el mundo: el Rey Joffrey I Baratheon. Aunque el actor irlandés ha manifestado su disgusto por ser alguien famoso en diferentes entrevistas, no cabe duda que se adentró tanto en el papel que logró un reconocimiento, aunque negativo, importante a nivel mundial.

Lea también: Este hombre paquistaní impresiona por su gran parecido con actor de Got.

“Supongo que solo soy privado. Me resulta un poco incómodo ver mi cara en un autobús o en un póster. Me gusta ser conocido por mis amigos y familiares”, dijo para el medio Entertainment Weekly.

Además, en una conferencia que dio en la Universidad de Dublín, Gleeson expresó: “La verdad es que cuando acepté el papel no me imaginaba que la gente odiaría tanto al personaje". Aun así, desde que su personaje murió en la serie, en 2014, desapareció tanto de la pantalla grande como de la chica.

Aunque el joven irlandés haya manifestado que la presión en redes sociales era increíble por haber interpretado al malévolo rey que todos terminaron odiando, no justifica que esta haya sido la razón para dejar la actuación de lado.

Podría interesarle: ¿De nuevo? Lina Tejeiro se deja querer por Andy Rivera.

La principal razón por la que Gleeson se haya retirado, según el mismo actor en entrevista para Entertainment Weekly, fue dejar de disfrutarlo: "He estado actuando desde los 8 años. Simplemente dejé de disfrutarlo tanto como antes. Y ahora existe la posibilidad de hacerlo para ganarse la vida, antes era algo que hacía para divertirme con mis amigos, o en el verano para divertirme. Me gustó mucho. Cuando te ganas la vida de algo, cambia tu relación con él. No es como lo odio, simplemente no es lo que quiero hacer".

Actualmente se encuentra centrado en su formación académica pues está estudiando filosofía, sin desligarse del todo de la interpretación ya que fundó una academia de teatro llamada “Collapsing Horse”.