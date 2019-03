¿No hay otros árbitros colombianos para la Copa América de Brasil?

Por Jose Borda

Entre los 46 árbitros seleccionados por la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL para la Copa América de Brasil 2019, hay 6 colombianos, tres de ellos centrales, Wilmar Roldán, Andrés Rojas y Nicolás Gallo; pero ¿A que irían estos árbitros al torneo más antiguo de selecciones del continente?

Wilmar Roldán es el candidato serio a dirigir encuentros en este campeonato por su recorrido en el ámbito internacional, pues ha participado no solo en tres Copas América (Argentina 2011, Chile 2015 y Estados Unidos 2016) sino también en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque en estos últimos no le haya ido muy bien, sigue siendo un referente en el continente.

Andrés Rojas, el otro convocado apenas cuenta con 13 partidos internacionales, 6 en Copa Libertadores y 7 en Copa Sudamericana. Desde 2017 se ha venido especializando en video arbitraje y, precisamente, al Mundial Sub-20 de Polonia va como VAR, la cual también parecería ser su función en la Copa América de Brasil. Rojas, podrá desempeñarse sin problemas, es decir, observará los juegos por televisión e informará.

Nicolás Gallo, el tercer convocado, aún no se entiende cómo, con seis partidos internacionales en su carrera, irá a un torneo de tan importante categoría sin tener el nivel. Claro uno supone que estará en calidad de árbitro de soporte, donde cumplirá funciones administrativas que “ni fu, ni fa”, ejemplo ejercerá funciones de cuarto árbitro, no puede ir a pasear solamente.

Alguien preguntará ¿Acaso no hay más árbitros en Colombia para llevar a la Copa América? La respuesta es un NO rotundo. Sin embargo, hay que decir que Gustavo Murillo, con alguna experiencia internacional y de aceptables actuaciones, mereció ir por encima de Gallo. Por otra parte, se encuentran John Ospina y Bismarks Santiago, que escasamente han hecho de cuartos jueces en el ámbito internacional, y Mario Herrera quien apenas “chapoteó” en el Sudamericano Sub-17 de Perú.

La problemática de no tener más jueces para los torneo elite de continente se da porque en Colombia no respetan procesos con los árbitros internacionales y se incluyen en los listados a los mejor apadrinados, de pésimo nivel y experiencia. Además, porque al hacerlo así, se pagan ciertos favores ¿Ahora entienden porque siempre van árbitros que no deben ir a los torneos internacionales?