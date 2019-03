Las sensuales fotos en bikini de Kathy Sáenz a sus 47 años /

A través de sus redes sociales la actriz Kathy Sáenz ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta, ahora con unas sensuales fotografías en traje de baño.

A sus 47 años Kathy no deja de sorprender, en medio de la playa y con varios trajes de baño la ex señorita Bogotá luce su espectacular y sus seguidores no paran de llenarla de halagos.

Las publicaciones superan los 20 millones de reacciones, además, los comentarios solo exaltan su belleza y la felicitan por conservarse de tan buena manera.

A continuación las fotografías de la esposa del actor Sebastián Martínez.