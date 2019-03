El diario británico The Sun reveló una que otra intimidad del "Rey del Pop", gracias a varios testimonios y escritos que dejaron los mejores amigos de la pareja.

Gracias a lo que su ex-esposa le contaba a una mejor amiga, se enteraron de cosas que no se sabían de Michael Jackson en la cama, pues el artista resultó “incrible en la cama y un besador apasionado”.

Además, de acuerdo con este y otros datos publicados en el libro Michael Jackson: The Magic and the Madness, realizado por su mejor amigo de cuatro décadas J. Randy Taraborrelli, se afirma que efectivamente que “Él y Lisa parecían haber tenido una intensa y activa vida sexual”, el artista era muy bueno, y a Lisa le gustaban las prácticas kinky y los juegos de rol en pareja.

Sin embargo, cuando los famosos no estaban en la intimidad se la pasaban peleando, tanto así que llegaron a separse porque Lisa no engendraba hijos tan rápido como quería el cantante, por eso tuvo a sus primogénitos por inseminación artificial, y se separó de la hija de Elvis Presley.