¿Por qué la hija de Kylie Jenner no aparecerá en el show de televisión? /

El clan más mediático del mundo cuenta con toda una nueva generación para tomar el relevo cuando llegue el momento y seguir expandiendo el imperio que su matriarca Kris Jenner ha logrado construir a partir de un escándalo -el vídeo sexual de su hija Kim- que en principio debería haber acabado con la carrera de la entonces joven antes de que empezara.



Tan solo en los últimos tres años la familia ha dado la bienvenida a cinco miembros -Dream, hija de Rob Kardashian y Blac Chyna, los dos retoños pequeños de Kim y Kanye West; los retoños de Kim y Kanye, Saint y Chicago, (más otro que está en camino); la simpática Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott; y True, fruto de la relación de Khloé con Tristan Thompson- que podrán continuar el legado del reality 'Keeping Up With the Kardashians'.

Sin embargo, que nadie espere ver a Stormi apareciendo en alguno de los próximos episodios del programa. A pesar de que su madre comparte con frecuencia fotografías de la niña en su cuenta de Instagram, también quiere tener con ella la deferencia que no tuvieron sus propios progenitores y permitir que decida por sí misma cuando sea capaz de asimilar las consecuencias.



"Voy a esperar a que sea lo suficientemente mayor para tomar decisiones por sí misma", ha revelado Kylie en una entrevista a la revista Interview.



Lo cierto es que ella no es la única que opina así; los retoños de Kim Kardashian solo aparecen en 'KUWTK' en ocasiones especiales y parece que Khloé seguirá esa misma política. Kourtney, por su parte, siempre se ha mostrado mucho más relajada en ese sentido y ha permitido que las cámaras entraran en su hogar y grabaran a sus tres retoños: Mason, Penelope y Reign.