¿Quentin Tarantino se retira del cine? /

Recientemente se estrenó el tráiler 'Once Upon a Time in Hollywood', la novena película del famoso cineasta Quentin Tarantino que promete ser una gran película.

La cinta llegará a todas las salas de cine el próximo 26 de julio, una película que está ambientada en los años 90's y cuenta con un elenco de lujo, el cual ha dejado a más de una con ganas de ver a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Ahora, se rumora que el cineasta abandona su carrera, ya que en medio de una conferencia que realizó en noviembre del 2014, afirmó que se retiraría si llegaba a su película número 10.

“Si llego a la décima (película), hago un buen trabajo y no lo arruinó, bueno, eso suena como una buena forma de terminar una vieja carrera”, afirmó Tarantino, durante una conferencia en Santa Mónica (California), según ‘Deadline’.

Hasta ahora, el cineasta no ha confirmado la noticia de su retiro.