¿Por qué? Seguidores de 'La Voz Kids' están cansados de sus jurados

Tras la emisión del capítulo de 'La Voz Kids' en el que Sebastian Yatra jugó con un títere que caricaturizaba a Fanny Lu para conquistar a una niña, las críticas al programa aumentaron.

Muchos de los televidentes que siguen noche tras noche la participación de los pequeños que la entregan toda por un cupo en el programa, expresan algunas inconformidades por lo que se muestra en en cada trasmisión.

En algunos trinos, los seguidores manifiestan que el programa ya se está volviendo muy aburrido, y que además están destinando mucho tiempo a la parte en la que los jurados conversan con los 'pequeñines' tras finalizar la presentación, en vez de dedicarlo a mostrar más participantes.

Para agregar, varios usuarios piden que a los niños no se les traten como unos bebés, pues a pesar de ser menores no son tan "inocentes" o "ingenuos", como para no comprender de qué se trata el juego o la competencia.

#LaVozKids



¡Qué emoción! Yatra y Fanny Lu se dieron la vuelta, pero no se imaginan quién llegará de sorpresa para tratar de convencer a María Camila



📺: https://t.co/GmwG3e2LYy pic.twitter.com/NcGTPXP8fU — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) 21 de marzo de 2019

#LaVozKids ese yatra es un retrasado.mental los niños no son pendejos para que les hablen con esas idioteces ! — Lau (@lausc48) 21 de marzo de 2019

Yatra bebé, con ese títere lo que hace es asustar a los niños #LaVozKids — Hadapurpura (@hadapurpura1) 21 de marzo de 2019

#LaVozKids es muy chimba y todo, pero esa marica habladera y el show está de más, re aburrido! — unknown (@lyssept) 21 de marzo de 2019