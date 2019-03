Benedetti niega acercamientos con el Partido Colombia Renaciente

A través de las redes sociales se ha venido ventilando que supuestamente el senador de La U Armando Benedetti estaría explorando el terreno para acercarse al Partido Colombia Renaciente, la colectividad que congregó a varios exministros del Gobierno de Juan Manuel Santos y sectores de centro para defender la paz del país

Podría leer: Proceso del 'Petrovideo' se cerraría por caducidad en el CNE.

Por es razón Benedetti aclaró en su cuenta en twitter que no es cierta esa información y que nunca lo han invitado a esta colectividad. “Quiero precisar que no he asistido ni me han invitado ha hacer parte del partido Colombia Renaciente! ¡Se ve nuevo, muy exclusivo y muy conveniente!”.

El legislador aseguró que desconoce el por qué quieren difundir esa información ya que aunque tiene una buena relación con varios de los exministros de Santos, no ha tenido diálogo político con ellos.