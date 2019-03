Congreso dividido por decisión de la Corte Constitucional

Las posturas están divididas en el Senado y la Cámara por la decisión que tomó la Corte Constitucional frente a la consulta que le hizo Alejandro Chacón, y para algunos es lógica la postura del alto tribunal y para otros es lamentable que el trámite deba continuar.

El presidente del Congreso Ernesto Macías, aseguró que sencillamente la posición de la Corte garantiza la institucionalidad. “Debo reconocer que la Corte actuó como debía ser, como esperábamos, en primer lugar reconociendo la independencia de los poderes públicos y en segundo lugar diciendo claramente que el Congreso debe tramitar las objeciones y eso es lo que vamos a hacer. Continuaremos con el trámite, la comisión fue designada, va a estudiar y cuando ellos tengan la propuesta de cómo se debe pronunciar el Senado, sencillamente la someteremos a la plenaria para la votación”.

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, indicó que se deben respetar las decisiones de la Corte aunque no se compartan. “Apenas el presidente sancione la ley, entra en vigencia plena, pero la oposición y muchos expertos en derecho vamos a demandar esa ley ya vigente y la Corte se demorará alrededor de un año para darnos la razón y para controvertir desde la separación de poderes al presidente”.

A su turno el representante a la Cámara César Lorduy de Cambio Radical dijo que la respuesta de la Corte de inhibirse para emitir un concepto sobre estas objeciones era la postura esperada. “La Corte Constitucional demuestra que el Congreso de la República sí está capacitado y habilitado para tramitar las objeciones del presidente y a su vez, el presidente de la República está habilitado para poder tramitar unas objeciones por la vía de inconveniencia de acuerdo a las facultades que establece la Constitución”.

El senador Álvaro Uribe aseguró que insistirá en acuerdos políticos para buscar la aprobación de las objeciones presidenciales. “El anuncio de la Corte Constitucional es lo normal, al presidente de la República no se le puede despojar de la competencia para objetar por inconveniencia, ahora insistiremos en un acuerdo en el Congreso para aprobar las objeciones del presidente Duque”.

El senador conservador Juan Diego Gómez señaló que siempre estuvo claro que la Corte Constitucional no es un órgano consultivo y que por esa razón no era lógico esperar un nuevo fallo del alto tribunal. “Es la decisión jurídica más viable. La solicitud que hizo el presidente de la Cámara sobre el trámite de las objeciones, no constituyen una decisión en sí misma de carácter administrativo o de contenido jurídico, era simplemente una nota que no ameritaba una decisión de fondo por parte de esta corporación”.

Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical indicó que la separación de poderes debe primar en el país. “Se respetan los principios democráticos, se garantiza la separación de poderes y el criterio muy importante de frenos y contrapesos, que es fundamental en la Constitución Nacional”.

Finalmente la representante verde Juanita Goebertus dijo que “como oposición no ganamos esta discusión, la decisión tomada es salomónica pero acatamos lo que dice la Corte Constitucional."