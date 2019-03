La razón por la que Will Smith renunció al alcohol

El actor Will Smith ha revelado en su propio programa para Facebook, 'Bucket List', en el que aborda todos esos exigentes y fascinantes desafíos que se ha propuesto cumplir desde que llegara a los cincuenta años de vida, que su primera década en la industria de Hollywood se vio marcada por la sobriedad más absoluta y, en general, por un estilo de vida activo y saludable.

Vea también: Predicción del setlist de Lenny Kravitz

Como ha explicado el intérprete, quien el pasado septiembre celebró su 50 cumpleaños haciendo 'puenting' desde un helicóptero y poco después se animó incluso a nadar entre tiburones, su objetivo de triunfar en el mundo del espectáculo le llevó a echar mano de su lado más "disciplinado" para mantenerse en condiciones óptimas tanto física como mentalmente: un estado de forma del que ahora reconoce encontrarse a años luz.

"Me resulta bastante novedoso encontrarme en una forma física tan penosa a día de hoy. Estuve sin beber toda una década, ¿sabéis?, cuando empecé mi carrera como actor. En esa época era tremendamente disciplinado, pero la situación es ahora muy diferente. El hecho de quitarme la camiseta y verme tan bajo de forma me sigue pareciendo sorprendente", ha confesado el artista en el último episodio de su popular espacio.

Semejante reflexión está directamente ligada al último de los retos que se marcó el intérprete y que ha sido fielmente documentado por las cámaras de su 'Bucket List', el de completar la media maratón de Cuba. Y como ha quedado patente durante la emisión, el artista ya puede presumir de haber tachado otra aventura más de su lista a pesar de no haber alcanzado la meta en un tiempo demasiado honroso.

"Si hubiera tardado dos horas y media en finalizar la carrera hace diez años, me habría sentido profundamente humillado, me habría cabreado muchísimo y me habría encerrado en mi habitación avergonzado. Pero claro, ahora me encuentro en otro momento de mi vida, sin presión alguna y aceptando con naturalidad mis imperfecciones. Nunca había sido más feliz que ahora, la verdad", ha admitido.