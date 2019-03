No querían dar adelantos de “Avengers Endgame” dijo uno de sus directores

En una entrevista que dio Joe Russo, quien es uno de los directores junto a su hermano Anthony, de la película “Avengers Engame” a la revista “Empire”, aseguró que no querían dar ningún tipo de adelanto sobre la última entrega de los superhéroes de Marvel.

“Lo hicimos. Hablamos sobre todos los niveles del marketing. Mantener la sorpresa de la historia es lo más importante para nosotros. Cuando era un niño y vi 'Star Wars: El Imperio contraataca' a las 11 de la mañana el día de su estreno, y me senté ahí hasta las diez de la noche viéndola una y otra vez, me emocionó de una manera tan profunda porque no sabía absolutamente nada sobre la historia que iba a ver. Estamos intentando reproducir esa experiencia” ,dijo el director.

Recordemos que durante los últimos días se reveló el último tráiler de la cinta, donde se ven escenas que dan pie a muchas teorías de cómo, en esta ocasión, el equipo buscará la manera de revertir las consecuencias que trajo el chasquido de Thanos

Cabe aclarar que está será la última aparición de Iron Man, Capitán America de las próximas películas de Marvel.

