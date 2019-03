Autuori sobre el 'Indio' Ramírez: "Hay que ser fuerte mentalmente"

Juan Pablo 'Indio' Ramírez, volante de Atlético Nacional, protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del juego de verdes entre el cuadro antioqueño y el Deportivo Cali este miércoles en el Atanasio Girardot. Al ser sustituido a los 36 minutos, el volante de 21 años rompió en llanto en el banco de suplentes.

Autuori tomó la decisión de sacar del campo de juego a Ramírez, luego de su equipo estuviera en desventaja 0-2, en su lugar ingresó el uruguayo Pablo Cepellini.

Al finalizar del encuentro, el técnico brasileño se refirió al hecho y aseguró que asume la responsabilidad por la reacción del jugador, aunque agregó que debe ser "fuerte mentalmente".

Cali se llevó un punto en su visita a Nacional

"Asumo la responsabilidad, yo no acepto que el jugador se vaya abajo anímicamente, no hay motivo, hay que ser fuerte mentalmente. Quería refrescar al equipo, cuando sufrimos los goles él tuvo decisiones equivocadas, se fue abajo, y ahí no había más motivo para que yo perdiera tiempo, necesitábamos hacer algo y fue eso que pasó”, sentenció el estratega.

En detrimento, Cepellini fue la gran figura de la remontada, anotando el gol del empate y teniendo el del triunfo en los últimos minutos.

Hoy el resultado para nosotros nos deja felices, por el esfuerzo de los jugadores, por la manera en la que intentaron el empate y lo lograron. Cuando hay errores, yo los asumo y para mí es normal", concluyó.