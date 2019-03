Queiroz: "Empezamos adelante. Lo que estoy haciendo es afilar la orquesta"

Carlos Queiroz atendió a los medios comunicación desde Yokohama, en la previa del amistoso que sostendrá este jueves ante Japón, en el que será su debut oficial como director técnico de la Selección Colombia. El estratega insistió en que busca impregnarle su idea de juego a un grupo que ya cuenta con un trabajo y envió algunos mensajes de solidaridad.

"Es un placer para Colombia estar aquí en este partido de preparación para nosotros. Jugar contra Japón en Japón es muy importante, además, sabiendo que el equipo de Japón tiene la oportunidad de estar empezando con una generación nueva de jugadores. El campeón de la Copa Asia cuatro veces, es un partido importante para nosotros", hizo énfasis Queiroz.

Sobre su nueva faceta como técnico del combinado nacional, el entrenador aseguró: "estamos empezando, todos los días estoy aprendiendo, viendo los jugadores, hablando con ellos".

Mientras que recalcó: "No es un equipo que comience de cero, estamos empezando adelante. Lo que estoy haciendo es afilar la orquesta, mejorando puntos importantes y vamos caminando a la Copa América".

El técnico de nacionalidad portuguesa destacó la importancia del compromiso. "En mi opinión no hay partidos amistosos, es solo el nombre que damos a los partidos de preparación. Siempre jugamos el prestigio de la camiseta. Hay que hacerlo con muchas ganas y dar lo mejor".

"Japón es un muy buen equipo en Asia. No nos podemos olvidar que durante la Copa del Mundo el resultado no ha sido el mejor para nosotros, tampoco durante la Copa de Asia", comentó, aunque advirtió que no está para "curar" el pasado, sino para "construir el futuro".

Entretanto, resaltó la labor del saliente José Pékerman de la Selección Colombia: "ha dejado un legado de gran prestigio y reputación en todo el mundo. El sueño de todo entrenador es mejorar, al final la camiseta de la Selección Colombia debe estar en lo más alto".

"Toda labor de disciplina de juego nos gusta y trabajo para que el equipo haga las cosas con armonía. Yo pienso que cuanto más disciplina, más libertad para que los jugadores hagan su trabajo", agregó y explicó que los jugadores deben ser los primeros en conocer el once inicial para el compromiso de este jueves.

"Los primeros que tienen que saber la formación son los jugadores. Estamos trabajando, algunos ya sintieron la posición en la que tienen que jugar. Este no es un momento de transformación, es un momento de seguir adelante".

Finalmente, dedicó unas palabras para los jugadores lesionados y las víctimas del ciclón que afectó a su natal Mozambique.

"Envío una palabra de solidaridad para los jugadores de Colombia que se lesionaron durante la última semana, una situación anormal cuando perdemos cuatro jugadores en una semana. Entonces les deseo una recuperación rápida"

"A toda la comunidad internacional, una palabra de solidaridad y sentimiento a todas las víctimas de Mozambique que está pasando una situación difícil, pido que nos ayuden", concluyó su rueda de prensa.