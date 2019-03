El inesperado regalo de cumpleaños que le dio un niño a su profesora /

A través de Facebook se conocieron unas imágenes que ha despertado la ternura de los internautas, en esta oportunidad una profesora mexicana recibió un regalo de parte de uno de sus alumnos por su cumpleaños, un obsequio que jamás esperó recibir.

A los pocos días el niño llegó al colegio con una caja y le dijo a la profesora que le tenía un regalo pero que estaba en la entrada porque los demás profesores no lo iban a dejar pasar.

“Llegó con una caja de cartón, perforada por un costado y un hilo la envolvía para dar firmeza al obsequio, me quedé sorprendida. Me dijo: ‘Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe, busqué con los vecinos quién me trajera a la escuela para poder traerle su regalo".

El gesto de niño fue tan tierno que la profesora compartió en su cuenta de Facebook el generoso regalo de su alumno.