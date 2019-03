May pide a la UE una prórroga del brexit hasta el 30 de junio

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, informó hoy en el Parlamento de que ha escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para solicitar una prórroga del "brexit" hasta el próximo 30 de junio.

En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, May afirmó que, como jefa del Ejecutivo británico, no está dispuesta a prolongar más tiempo el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La solicitud para extender la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece la salida de un país comunitario- más allá de la fecha original del 29 de marzo, debe ser ahora aprobada por unanimidad por los otros 27 países de la UE.

En una acalorada sesión parlamentaria, la líder conservadora se mostró contraria a postergar mucho más el "brexit" para evitar, entre otras cosas, que el Reino Unido participe en las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

Agregó que esa posibilidad no sería de interés de "nadie" y constituiría algo "inaceptable" puesto que los británicos votaron hace casi tres años en un referéndum a favor de salir de la UE.

Ante la actual crisis del "brexit", la primera ministra dijo que el pueblo británico "merece más de lo que esta cámara le ha dado hasta ahora", en relación a la falta de consenso sobre la manera en que el país debe concretar el "divorcio" del bloque europeo.

May confía en poder presentar por tercera vez el acuerdo del "brexit" que negoció durante casi dos años con la UE, si bien ya ha sido rechazado dos veces por los Comunes, en enero y marzo.

No obstante, el presidente de la cámara baja, John Bercow, ha advertido al Gobierno de que no puede someter otra vez a votación el tratado si no hay cambios significativos.

Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, avisó en los Comunes de que hoy se cumplen mil días desde el plebiscito del "brexit" y acusó a la primera ministra de haber dejado "correr el reloj" durante ese tiempo, porque ha fracasado en convencer a los diputados de las virtudes de su pacto.

De concederse la prórroga, el Reino Unido tendrá que legislar el cambio de fecha porque los diputados aprobaron el año pasado la ley que fija el 29 de marzo para la desconexión de Bruselas.

El pacto fue rechazado principalmente por la oposición de los diputados conservadores euroescépticos y el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.

En las dos votaciones previas, el DUP se pronunció en su contra por sus reservas acerca de la salvaguarda irlandesa, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas.