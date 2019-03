El susto que se llevó Ana María Polo luego de un chequeo médico

Ana María Polo, presentadora del programa ‘Caso cerrado’ se llevó un gran susto luego de realizarse su chequeo médico, en este el médico le descubrió una masa rara en uno de sus senos, por esto tuvo que someterse a una biopsia.

“Estaba en un estado que no les puedo ni explicar, muertecita de miedo”, mencionó la cuba por medio de sus redes sociales.

Y continuó, “Como ustedes saben yo padecí de cáncer de mama en el año 2003 y desde entonces nunca he tenido ninguna situación. Yo me hice una mastectomía radical del seno derecho, me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años… Hice un sinnúmero de cosas para mantener el estado más positivo de salud sin tener foco de donde se pudiera presentar el cáncer en otras partes del cuerpo. Habiendo pasado por esta trayectoria no les digo lo que sentí, realmente sentí un miedo inmenso”.

Luego de la gran angustia los resultados fueron positivos, pero la cubana quiso compartir con sus seguidores esto para que sean conscientes y se preocupen por su salud.