Así fue la caída en moto de Sebastián Yatra y Tini Stoessel /

Recientemente Sebastián Yatra compartió a través de sus redes sociales una fotografía y un video en el que se evidencia su más reciente "accidente"en una motocicleta junto a Tini Stoessel.

“Esto no me hace nada orgulloso, ni me causa risa… tengo mucha vergüenza PERDÓN Tini Stoessel”, escribió el artista junto a un video que muestra la caída que sufrieron.

Lea También: ¿Sebastián Yatra estrena nuevo amor con Tini Stoessel?

El incidente ocurrió en medio de las grabaciones de un video de su colaboración con “Cristina” en Viña del Mar, el cual se estrena el próximo viernes 22 de marzo.

A continuación el video y la foto de su más reciente colaboración musical.