¡Increíble! No tener hijos ayuda más al planeta que reciclar

La revista Environmental Research Letters publicó un estudio de los científicos Seth Wynes y Kimberly Nicholas, donde dice que al no tener hijos se reduce el carbono del planeta.

Los expertos manifiestan que, al no usar carros, no cruzar en buque el Atlántico y ser vegetariano ayuda a reducir los contaminantes, pero la mejor acción es no tener bebés. Además, se demostró que no procrear reduce 57 toneladas de dióxido.

Aunque los investigadores también aconsejan reciclar para cuidar más el planeta y el medio ambiente.