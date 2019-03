¿Quiere saber si lo bloquearon de Whatsapp?

1. Última conexión: Normalmente cuando un contacto lo tiene guardado aparece la última hora de conexión, de lo contrario podría haber sido bloqueado o solamente eliminado, aunque es importante saber que este usuario simplemente puede no tener activada esta opción en la app.

2. Imagen de perfil: Si no puede ver su foto de perfil tenga cuidado, pues puede ser una señal alarmante. Aunque no necesariamente pudo bloquearlo, lo que sí es seguro es que no lo tiene guardado dentro de sus contactos.

3. Doble 'chulito': Esta podría ser la señal más definitiva. Cuando un mensaje no llega a la bandeja de chat del otro contacto, es decir no aparecen los dobles 'chulitos', y más aún ocurre de manera repentina, muy probablemente pudieron bloqueado. Normalmente, cuando sólo se envía el mensaje se activa un sólo 'chulito', pero si pasa mucho tiempo y aun no tiene dos 'chulitos', y tampoco puede ver la foto de perfil ¡Alármese!

4. Llamando...: Si tiene las sospechas lo mejor es dar clic a la llamada por WhatsApp, si en este intento no suena el tono y sólo aparece "llamando...", muy probablemente pudo ser bloqueado. Aunque, también hay que pensar que el usuario puede estar sin conexión o con el celular descargado.

5. Añadir a un grupo: Si definitivamente comprobó que lo bloquearon, la mejor manera de poder hablar con la persona es pedirle el favor a alguien que cree un grupo y los incluya a los dos, sólo así, por medio de un tercero, ese usuario podría recibir mensajes suyos dentro de un chat grupal.