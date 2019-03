La U rechazará las objeciones a la JEP en el congreso

“No aceptaremos las objeciones presidenciales a la JEP y creemos que el camino para modificar o corregir los temas del acuerdo de paz debe ser un acto legislativo que sea presentado y que a voto limpio en el congreso decidamos si convienen o no las modificaciones... Después de escuchar al fiscal y el procurador consideramos que se deben rechazar las objeciones y que el presidente sancione la ley tal y como salió de la corte”, señaló el presidente de la colectividad Aurelio Iragorri.

El exministro añadió que hay muchas dudas jurídicas y que el Partido de La U no se va a prestar para el choque de trenes entre poderes judicial y ejecutivo y que tampoco se van a exponer a eventuales sanciones por tramitar unas objeciones que no esta claro si se deben o no tener en cuenta.

Hizo un llamado al gobierno para que frente a los temas relacionados con el proceso de paz se convoque a los partidos y se busquen consensos para hacer modificaciones que no afecten la estructura de lo firmado en La Habana para evitar generar choques, polarización e incertidumbre jurídica a los excombatientes.

Esta decisión es compleja para el gobierno dado que La U hace parte de sus bancadas en el congreso y esos votos eran importantes para sacar adelante los argumentos jurídicos de palacio.