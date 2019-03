Francisco de Roux: “ Pido a los partidos que no hagan política con victimas

El padre Francisco de Roux manifestó su preocupación por todas las peleas que se han presentado en las sesiones de la Comisión de Paz del Congreso y por eso hizo un llamado para que se dejen de meter a las víctimas en las peleas políticas que se generan en el país.

El dolor de las víctimas del Estado de la Unión Patriótica, de los familiares de los secuestrados. Todas las victimas nos duelen y es triste que la verdad no nos una y nos esté alejando.

Agregó que “el camino no es el debate político, el camino no es la pelea. El camino es trabajar por la dignidad como colombianos”. Indicó que el dolor está consumiendo al país y que por esa razón se debe ir superando para lograr la reconciliación entre los colombianos.

El llamado del padre de Roux se da en medio del debate que hay en el país sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP que se estudiarán en el Congreso y para él no se deben mezclar los temas ya que se puede estar revictimizando.

"La JEP es un esfuerzo para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir en el país y no haremos más de lo que ustedes nos digan y necesitamos su verdad. No dejemos que el dolor nos divida. No permitamos que ningún discurso político nos divida y las víctimas deben dar ejemplo al país porque nadie los va a salvar ni los políticos mismos”. manifestó

La Comisión de la Verdad continúa sus labores para justamente reconstruir todo lo que pasó durante los más de 50 años de guerra.

