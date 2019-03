Integrante de 'El Gran Combo de Puerto Rico' se despide de la agrupación /

El cantante Luis Antonio “Papo” Rosario anunció recientemente su retiro de la agrupación salsera 'El gran Combo de Puerto Rico' tras 38 años de carrera artística.

Según el cantante, su retiro se debe a problemas de salud específicamente por problemas en la columna que le impiden moverse en el escenario.

“Me ha tomado la difícil decisión de mi retiro. O sea, me retiro, pero es hacia mi hogar. No me retiro de los medios, y con el favor de Dios, continuaré en alguna otra faceta, porque todavía, hasta el día que papá Dios me retire, seguiré siendo Papo Rosario, el del Gran Combo”, afirmó el cantante en una de sus más recientes entrevistas.

Ahora, con la salida del cantante de la agrupación solo queda Jerry Rivas, cabe recordar, que algunos años atrás otro de sus integrantes abandonó la agrupación para emprender nuevos proyectos como solista.