En 3 días hábiles, alias El Paisa debe justificar su no asistencia a la JEP

Hernán Darío Velásquez, más conocido en las antiguas FARC como alias el Paisa, era esperado por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que entregara su testimonio en versión voluntaria sobre el caso 001 denominado como retención ilegal de personas por parte de las FARC. El Paisa no llegó. Entonces la citación que era de forma presencial y obligatoria no se cumplió. La JEP anunció entonces que sólo tendrá tres días hábiles para conocer las razones por las que no asistió.

Alias El Paisa tiene 26 sentencias condenatorias por secuestro, así como seis investigaciones y seis órdenes de captura, todo esto está suspendido por su acogimiento a la JEP, pero los podría perder porque la primera condición para mantener estos beneficios es comparecer ante los magistrados cuando sea llamado.

Contra Hernán Darío Velásquez, cursa un incidente de verificación que se abrió el pasado 26 de octubre. Los tiempos vencen el próximo 21 de marzo y después de tomarán 10 días hábiles para recibir los alegatos y luego los magistrados analizarán el tema por otros días y luego se citará a una audiencia para anunciar lo que pasará con alias El Paisa, que podría ser expulsado de la JEP ante su falta de cumplimiento.

Alias El Paisa, era el comandante de la columna móvil Teófilo Forero, en la antigua guerrilla, una de las unidades de las FARC más violentas y radicales, operaba en Huila y Caquetá.

En este caso de secuestros en los que están llamados los 31 exmiembros del Estado Mayor de las antiguas FARC. De los cuales ya han rendido su versión voluntaria, Rodrigo Londoño, conocida como Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Fabián Ramírez, Joaquín Gómez, Pacho Chino, Carlos Antonio Lozada, Jesús Santrich.

Todos los excombatientes han entregado sus informes ante la JEP, el único que ha incumplido en todo es alias El Paisa, pero se tiene que cumplir el debido proceso para tomar una decisión final.