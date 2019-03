¡Nuevo artista invitado! Estéreo Picnic confirmó a Underworld /

Hace pocas horas el Festival Estéreo Picnic confirmó un nuevo artista que hará parte del line up oficial de uno de los festivales más esperados por los amantes de la música, se trata de Underworld, que por primera vez se presentarán en el país.

Underworld ha lanzado cuatro discos: A Hundred Days Of (2002), Oblivion with Bells (2007), Barking(2010) y Barbara Barbara, We Face a Shining Future (2016)

Además, han lanzado nueve discos de estudio, 18 trabajos en vivo, cuatro compilados, siete video álbumes, 6 EPs y presencia en 5 bandas sonoras hablan de la trascendencia infinita de Underworld en la cultura popular de los últimos 30 años.

Para el décimo aniversario del festival y en su fecha más fiestera, el sábado 6 de abril, se estará presentando una de las leyendas del house progresivo y el techno.

Karl Hyde y Rick Smith estarán por primera vez en Colombia en el Campo de Golf Briceño 18.