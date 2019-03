Youtuber mexicana es captada comiendo carne en video

Yovana Mendoza una youtuber mexicana que tiene un canal de comida saludable y es conocida por ser vegana, quedó expuesta en un video blog de Pautips, en donde se ve a la influencer en un restaurante de Indonesia comiendo un plato de pescado.

Ante esta publicación y ver que ella rompía sus votos de no consumir carne de animal, comenzaron toda serie de comentarios en su contra catalogándola de “farsante”.

Lea también:La ‘hija’ de Petro se casa y su ‘hermano’ la trollea

Durante el video se ve como Yovana, intenta tapar el plato que está comiendo pescado. Después de lo sucedido ella público un video en su canal de YouTube explicando la situación, pues dice que comió carne y proteína animal, por problemas de salud.

“No sé por dónde empezar apreciaría mucho si antes de juzgar, criticar o hacer prejuicios me escuchas. Primero que nada quiero pedirles disculpas y perdón, por la manera en la que se comunicó esta información en redes (…) los doctores me decían que mi cuerpo no estaba diciendo que tenía que comer huevo y proteína animal”. Es parte de lo que dice su testimonio.

Lea también:Un extraño y raro museo de cera en Rusia causa terror en las redes sociales

Para conocer toda la historia, puede ver el video a continuación.