Johan Arango protagonizó un fuerte accidente de tránsito

Johan Arango se vio involucrado en un fuerte accidente de tránsito la mañana de este sábado en la vía a Cota. Según explicó el mismo jugador a Gol Caracol, el hecho se presentó cuando se dirigía al entrenamiento del cuadro 'Cardenal' en la sede en Tenjo.

"Lo que pasa es que iba a entrenar, me cogió un altibajo y me accidenté. Normal. Lo que le puede pasar a cualquiera. Preciso me cogió por la vía a Cota", explicó el delantero al portal web.

Borda sobre sanción a Ricaurte: "O todos en la cama, o todos en el suelo"

Las declaraciones no han dejado de generar polémica, puesto que al no jugar este sábado, la plantilla de Independiente Santa Fe recibió descanso. Por lo que no hay jornada de entrenamiento.

Arango fue visto durante su tiempo libre disfrutando del concierto de Karol G y Anuel la noche de este viernes en las proximidades de Bogotá. Santa Fe aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido.