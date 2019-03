Lorna Cepeda toda una mamá orgullosa

La actriz Lorna Cepeda se encuentra muy feliz por estos días y no es para menos, pues su hijo Nathanael se graduó de publicidad y ella como una mamá orgullosa, por el logro alcanzado le dedicó un mensaje en su última publicación en su Instagram acompañada de una foto junto él y Mariano su otro hijo.

“Estos son los momentos, en los q me siento conmovida y feliz, no saben cuánto, en los que confirmo, que cualquier sacrificio, que una mamá hace por sus hijos vale absolutamente la pena, gracias a Dios por todas estas bendiciones, por mis hijos, por el camino recorrido, tratando d no soltarme de tu mano, realmente vale la pena! Gracias , gracias!!”, es el emotivo mensaje

Por estos días ella está actuando en la adaptación teatral de “Yo soy Betty la fea”, donde vuelve a encarnar al personaje que la hizo famosa “Patricia Fernández” o la ‘Peliteñida’ como muchos la recuerdan.

