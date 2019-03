Pregunta de la Corte a Mindefensa que le costó el puesto a una funcionaria

En la nueva administración del presidente, Iván Duque, Claudia Salcedo, asumió las funciones de la dirección del programa de Cultivos Ilícitos de la Presidencia, luego de que en la reestructuración se eliminará el cargo.

Fuentes cercanas a la Consejería para la Estabilización confirmaron a Caracol Radio que la funcionaria respondió a un derecho de petición, en la que entregaba los detalles sobre los costos de la erradicación de una hectárea de Coca en Colombia de forma manual, frente a la que se realiza con Glifosato.

Hasta ese momento se trató de un procedimiento normal dentro de su cargo, hasta la audiencia en la Corte Constitucional sobre el uso del químico en la lucha contra las drogas.

Durante la diligencia, el magistrado Alejandro Linares consultó al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien pasó un momento incómodo frente a los magistrados cuando reportó cifras que diferían con las que tenían los juristas en su poder.

Linares: "No me contestó mi pregunta pero después le pediría la Gobierno Nacional, porque yo tengo entendido que fumigar una hectárea vale $100 millones de pesos. No para armar un debate ahora en la audiencia, sonó que si me interesaría tener la información, porque la preocupación mía y a donde va mi pregunta es en términos fiscales si esos recursos van a salir del presupuesto nacional".

Botero: "Pero si le respondí con todo respeto magistrado, entre $4 y $8 millones de pesos en erradicaciones manuales y en fumigación aérea puede representar una cuarta parte, hay 3 modalidades manuales de erradicación, unas más costosas que otras, pero podría estar al rededor de los $2 millones de pesos por hectárea. Los recursos provienen en su gran mayoría de recursos del presupuesto nacional y en algunas ocasiones de recursos de ayuda internacional".

Linares: "Gracias ministro, los números que yo tengo y de pronto estoy errado es que fumigar con aspersión aérea una hectárea vale $100 millones de pesos".

Luego de este episodio el Gobierno evidenció que el magistrado Linares conocía la información por la respuesta al derecho de petición que entregó Salcedo, y que precisa que el costo de la erradicación tuvo un costo hasta el 2014 de $23 millones por hectárea erradicadas manualmente y $72 millones por hectárea cuando se realizó por aspersión aérea.

Así lo señalaron las mismas fuentes cercanas a ese despacho, que confirmaron además que días siguientes a la audiencia, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila pidió la carta de renuncia de la funcionaria, Claudia Salcedo.

Caracol Radio consultó con la Consejería para la Estabilización de la Presidencia, pero hasta el momento no se han pronunciado frente a esta renuncia.