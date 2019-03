JEP responde a la Corporación de Víctimas Rosa Blanca

Lorena Murcia, presidenta de la Corporación Rosa Blanca, que representa a varías víctimas de las antiguas FARC aseguró que en la Jurisdicción Especial para la Paz, no han querido recibir sus denuncias sobre los delitos sexuales.

“De las niñas de la Corporación Rosa Blanca, hasta el momento no ha pasado nada y pues en la JEP no nos han querido recibir ni la primera denuncia todavía”.

Pero la presidenta de La JEP, Patricia Linares respondió ante estos señalamientos.

“Le puedo asegurar que si quieren tramitar la entrega de un informe, esa solicitud será tramitada en debida forma. Yo me he reunido con esa organización, he oído sus argumentos”.

Linares aseguró que esta Justicia Especial esta presta a recibir a todas las víctimas y organizaciones sociales que quiera entregar información para avanzar en los casos y poder juzgar los delitos cometidos en medio del conflicto armado en Colombia.