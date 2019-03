Fuerte crítica de Edwin Cardona a Mateus Uribe

Edwin Cardona, volante del Pachuca, se refirió fuertemente a las declaraciones de Mateus Uribe que calentaron el clásico del fútbol mexicano entre 'Las Águilas' del América y 'Las Chivas' del Guadalajara.

Uribe aseguró que el único equipo mexicano del que escuchó estando en Colombia fue el América, asegurando desconocer a 'Las Chivas'.

"ES UNA FALTA DE RESPETO A TODOS LOS CLUBES" #LUP Edwin Cardona criticó severamente las declaraciones de su compatriota Mateus Uribe sobre Chivas.



"SI CONOCIERA SOLAMENTE AL AMÉRICA, YO NO VENDRÍA A JUGAR A MÉXICO"



¡Descarga la APP! https://t.co/LwXa8fPJHM pic.twitter.com/6boEbiidWC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 15 de marzo de 2019

"Vi que Matheus dijo una frase, o una palabra que de pronto no debió haber dicho. Está mal lo que dijo, yo creo que sí está mal hecho", abrió el volante de 26 años.

Cardona continuó: "Nacional en Colombia es lo más grande, es el mejor equipo, el número uno. Pero yo cómo voy a llegar a Nacional a decir, 'es que yo solo conozco a Nacional', vos sabes que está Medellín, está Millonarios, está Santa Fe, está Cali, está el América... No te podes poner a decir, si conoces un solo equipo entonces no te vas a jugar allá. Yo me voy a jugar a una liga donde yo conozco todos los equipos".

El exvolante de Boca Juniors agregó: "Es una falta de respeto con todos los clubes, si solo conoces al América contra quién vas a jugar. Es de lógica. Nosotros los jugadores debemos tener autocrítica y saber que un clásico es un clásico, pero tú toda la vida no vas a durar en el América. Para nadie es un secreto lo que significa Chivas a nivel Mundial".

"Tienes que dejar de hablar y ponerte a jugar", concluyó Edwin Cardona.

Cardona y Mateus Uribe han compartido equipo en la Selección Colombia. Este sábado Chivas recibirá al América a las 8:00PM, donde se espera que la afición local haga un duro recibimiento al volante antioqueño.