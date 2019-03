Critican a Francisco Barbosa por cuando defendía la JEP y el acuerdo de paz

Barbosa es el alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, fue el jefe del empalme con el gobierno Santos, es considerado uno de los funcionarios más cercanos al presidente Duque y ha sido designado como vocero del gobierno para explicar las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

En sus redes sociales ha sido crítico de los desarrollos que se han venido dando frente al acuerdo de paz con las Farc. Sin embargo en esas mismas redes lo están criticando con fuerza, porque otras fueron sus posturas cuando ejerció como docente y cuando durante el proceso de paz hizo conferencias y tertulias para explicar lo que se firmó en La Habana.

En la web de la Universidad Externado de Colombia, incluso aparece una nota de prensa sobre un conversatorio en el que en compañía de Humberto de La Calle hablaron sobre las dificultades que tuvo la JEP para ser aprobada en el congreso. Allí promocionó su libro '¿Justicia transicional o impunidad?' y lanzó la frase “ Es mejor equivocarse buscando la paz que acertar haciendo la guerra”.

“Esto (LA JEP) no representa “una puerta abierta a la impunidad”, pues en el escenario jurídico las responsabilidades son claras: únicamente permite otorgar amnistías por el delito político de rebelión y otros delitos conexos… Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, la sanción será de 2 a 5 años. Y quienes cometieron delitos de guerra y de lesa humanidad tendrán mecanismos de sanción que van de los 2 a 8 años. Si no garantizan verdad y reparación, están sometidos a sanción carcelaria de 15 a 20 años”, resaltó frente al auditorio.

También en internet están replicando otra conferencia suya, en la Universidad Distrital, en la que les explicó a los estudiantes cómo se dio la negociación de paz y expresó su pesar por el triunfo del NO en el plebiscito, resaltando que muchas personas votaron engañadas en contra de la ideología de género o la legalización de UBER.

Incluso habla de que su propuesta al gobierno fue refrendar el acuerdo en el congreso e implementarlo vía decretos y leyes, posturas diametralmente opuestas a las que defiende el presidente Duque y el Centro Democrático, quienes abanderaron la campaña del NO y rechazaron que se aprobará el texto de La Habana en el capitolio.

Barbosa hacía referencias muy críticas al Centro Democrático, calificándolo como un partido belicoso y señalando como atrabiliarias y extravagantes las propuestas sobre tierras que hacía en su momento María Fernanda Cabal.

Y en el exterior asistió a eventos y conversatorios en los que defendió el acuerdo de paz alcanzado, con especial énfasis en los beneficios de la jurisdicción especial de paz.

