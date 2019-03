¿Por qué la mamá de Karol G no quería ver el video de “Secreto”?

En medio de un evento por motivo de su documental, donde cuenta aspectos de su vida personal y su ascenso a la fama, la cantante Karol G contó una graciosa anécdota donde su mamá es protagonista.

La cantante dijo que ella le envió el video de “Secreto” que canta junto a su novio Anuel AA esperando su opinión, pero la mamá no lo vio por temor a lo que podía ver en él. Todo esto a un comentario que vio en el perfil de Instagram de su hija.

"Cuando yo le mandé el video a mi mamá le pregunté: ¿Mami, te gustó?, y ella me decía siempre: ‘Ya mamita, ya lo voy a ver’. Cuando a los días me dijo: ‘Mamita, yo le voy a decir la verdad: lo que pasa es que cuando usted montó la foto de lo que iba a ser su canción de ‘Secreto’ yo dije: ‘¡Ay! Yo no quiero ver ese video’’, dijo la cantante a los asistentes, y donde sus padres se encontraban presentes

