¡Ardiente! La "cucharita" de Megan Fox y Cristiano Ronaldo

En el año 2011, la modelo y el futbolista hicieron parte de una campaña publicitaria para la firma Armani. Allí las dos celebridades posaron sus sensuales cuerpos generando suspiros entre sus fanáticos.

Recientemente, Megan volvió a publicar la fotografía en su cuenta de Instagram y reveló que nunca posó junto a la estrella deportiva, la imagen fue creada digitalmente. Razón por la cual en la publicación Fox agregó "Esta foto mía es real, me acuerdo del momento en el que me la saqué. Pero no recuerdo haber estado haciendo ‘la cucharita’ con un ardiente Cristiano en calzoncillos de Armani".

Y para continuar con su "guiño" a Ronaldo agrega "Se siente como algo que nunca se olvidaría".