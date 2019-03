¡Increíble! Keira Knightley toca 'Despacito' con los dientes

Pese a que Keira Knightley ya demostró su talento a la hora de cantar y tocar la guitarra en la película 'Begin Again', en la que daba vida a una joven cantautora con el corazón roto, ella siempre ha sostenido que el verdadero músico en su hogar, es su esposo James Righton, componente de las bandas británicas The Klaxons y Shock Machine.

Vea también: Conozca a las ex de Alex Rodríguez antes de celebrar compromiso con Jlo

Pero lo cierto es que al realizar esa afirmación está siendo demasiado modesta, ya que ella cuenta con un impresionante y peculiar talento para crear música con su dentadura. Según ha explicado ahora, el motivo por el que desarrolló en un primer lugar esa habilidad, que ya había demostrado el año pasado en la televisión británica, tiene que ver con su infancia y el deseo de ganar cierta popularidad entre sus compañeros de clase.

"Cuando tenía siete u ocho años, había un niño de mi escuela que apareció en un concurso de talentos de la televisión porque podía tocar con sus dientes, y nos parecía la persona más fascinante del mundo. Pensábamos que era genial y lo más probable es que todas las personas que pasaron por ese colegio en aquella época sepan hacerlo", ha revelado en el programa de Jimmy Fallon para restar importancia a su destreza a la hora de crear ritmos golpeando sus dientes.

Vea también: Se conocen nuevas versiones sobre el 'Divo de Juárez'

En esa misma entrevista Keira también reveló que recientemente había añadido dos nuevos temas a su repertorio, 'Raindrops Keep Falling On My Head' y 'Despacito', e incluso se animó a ofrecer una breve interpretación del éxito de Luis Fonsi para deleite del público.