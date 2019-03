¡El alma de la fiesta! Ariana Grande protagoniza video con 2 Chainz

"Rule the World" es el nuevo estreno musical de 2 Chainz en el que comparte micrófono con Ariana Grande.

Juntos interpretan con buen ritmo cada letra de esta canción, en un escenario que ambienta un salón de jazz de los años 50.

Vea También: “I Can't Get Enough” canción de Selena Gomez y J Balvin estrena video

Ariana Grande es el alma de la fiesta hasta en los videos, allí vuelve loco a todo el mundo con sólo caminar y cantar en tarima.

"Rap or Go To The League" es el sencillo del artista que integra esta canción, y es la última producción de 2 Chainz más vendido en el Hip Hop de los Estados Unidos.