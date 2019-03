¿Iván Arboleda renunció a Banfield?

Luego de la increíble derrota de Banfield por 2-3 ante Defensa y Justicia, el guardameta colombiano Iván Arboleda ha recibido un sinfín de críticas. No solo son hinchas del 'Taladro' quienes han hablado del joven portero sino también sus mismos compañeros de equipo, caso de Nicolás Bertolo.

La situación llegó a tal punto que Arboleda se despachó con un duro mensaje desde su WhatsApp: "Los que siempre tiraron la mala, les digo que lo lograron. Me doy por vencido. Simplemente gracias familia, amigos y compadres, de verdad que cuando no se puede hay que dar un paso al costado. Hoy y mañana todos van a empezar a hablar, empezando por mi llamada "casa". Llegó el momento de cambiar de aire, no es cobarde, solo que lo que no sirve, no puede estar con lo que sirve".

A pesar de ello, Alejandro Kohan, preparador físico del club, aseguró que el jugador "estaba bajoneado, pero es algo que puede pasar. Hay que apoyarlo y hacer borrón y cuenta nueva”.

