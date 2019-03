Vélez: "No hay pruebas, todo es me contaron, me dijeron, me hicieron"

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, se refirió en diálogo con la prensa, una vez finalizada la Asamblea de los clubes colombianos, a las declaraciones hechas por distintos ex árbitros, entre ellos Harold Perilla en La W Radio, sobre acoso sexual en su contra de parte de Óscar Julián Ruiz e Imer Machado.

Las declaraciones de Perilla también involucraron a Vélez, quien para ese entonces era el presidente de la Comisión Arbitral y de quien aseguró el ex juez estaba al tanto de todo lo sucedido.

"Yo no conozco ninguna denuncia. Además, yo soy abogado, yo no creo en las denuncias verbales. Las denuncias son por escrito", enfatizó el dirigente y agregó: "¿Por qué hace dos años, que fui yo presidente de la Comisión, no habían denuncias por escrito?".

Óscar Julián Ruiz e Imer Machado son denunciados por acoso sexual

Jorge Enrique Vélez agregó que la salida de Perilla se dio por dirigir un partido en Tunja donde los médicos le dijeron que no estaba en condiciones para arbitrar, algo que no obedeció.

Y continuó con más fuerza: "Lo que vi en Twitter, ahí no hay ninguna prueba, todo es me contaron, me dijeron, me hicieron. Me parece que le hacen mucho daño al país y a la seriedad del arbitraje".

Vélez pidió al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que sea él quien tome las decisiones correspondientes: "Que caiga el que tenga caer y que termine en la cárcel el que tenga que caer... Tenemos un gran Fiscal que es un hombre serio y que tiene que darle paso a esto", concluyó.